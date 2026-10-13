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Царьград

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Самарская область вошла в топ-3 рейтинга качества жизни АСИ

Самарская область вошла в топ-3 рейтинга качества жизни АСИ

В национальном рейтинге качества жизни за 2025 год, составленном Агентством стратегических инициатив, регион вошел в тройку лучших по доступности корпоративных программ для беременных и работников с детьми, а также получил высокие оценки в блоке «Народосбережение».

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