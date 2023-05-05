ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 мая 2023 года

Энергия дня пятого мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 851 =Аналогия — принцип, развивающий образное мышление и пробуждающий интуицию =Без осмысления себя, своего окружения лень человеческая увеличивается = Благодаря Свету вашего сознания, вы делаете возможным развитие Человеческой Расы=Ваше мышление определяет действия; ваши действия определяют результат = "Внешний вид — последнее, что надо ценить в человеке; всё, что имеет значение — это Душа" = "Возлюбить ближнего своего - это значит, прежде всего, оставить ближнего своего в покое" = Все люди осознают себя членами одной Единой и единственной Божественной Семьи = Духовное начало подсказывает не создавать проблем, тогда не придётся их решать = Если вы делаете всё, что в ваших силах, Вселенная сделает для вас то, что вам не под силу =Если отношения должны быть тайными, тебе не стоит в этом участвовать = Если человек верит в себя, то и окружающий Мир он воспринимает положительно = Жизнь состоит из настоящего, а смысл настоящего - быть в Настоящем = Именно противостояние двух знаков Вечности и создаёт покой Вечного Движения = Исправь то, что разрушается мыслью, и ты получишь результат! = Каждая ваша мысль обладает Энергией, которая либо делает вас сильнее, либо ослабляет = Каждый последующий этап развития человека всегда интереснее, чем предыдущий = "Когда вы поймёте, кто вы и зачем здесь, вы поймёте смысл Жизни вашей и ближних своих" = Когерентность есть согласованное существование во Времени и Пространстве = Кто знает женщин, жалеет мужчин; но тот, кто знает мужчин, готов извинить женщин =Не надо тащить за собой в старость ошибки юности; у старости свои пороки =Не обязательно совершать подвиги, достаточно просто не делать подлости = Неверие и внутреннее несовершенство в людях продолжаться вечно не могут! =Необъяснимая штука — Душа; никто не знает, где находится, но все знают, как болит = Нет ничего более мягкого и гибкого, чем вода, но попробуйте оказать ей сопротивление!= Ничего не бывает просто так, во всём есть смысл - тайный и иногда непонятный =Ничто внешнее не может задавить человека, если сердце его свободно от страха и зависти = Поиск и получение истинных Знаний - это обязанность каждого верующего = Понимающее сердце ищет Знания, а уста глупых стремятся к глупости = Примите людей такими, какие они есть, и оцените весь спектр идей и точек зрения =Притягивай огнём, кто в темноте блуждает, ты - яркий маячок, Душа твоя сверкает = Рамки адекватного понимания – это то, что разуму не позволяет фантазировать = Расшифровать Послание - значит проникнуть в его символическую форму =Самая неискоренимая человеческая потребность - потребность в общении =Самым важным на свете всегда будут люди, которые были с вами в самые трудные времена = Словарь - универсальный способ указания на аналогии между разными явлениями =Страх крадёт Энергию и опускает человека на более низкий вибрационный уровень =Счастливы дарящие в радости и счастливы принимающие дары с радостью =Только наша осознанность утончает наши вибрации, то есть повышает их = У каждого поступка есть своя причина: не бывает ничего "просто так" – запомните = У человека две Жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что Жизнь всего одна =Чудо – это ваши мысли, изменяющие Реальность в лучшую сторону.