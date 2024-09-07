В Прикамье жены бойцов СВО смогут получить 128 тысяч рублей за рождение ребенка

Поддержка доступна семьям, у которых дети появились на свет между 1 января и 31 декабря 2024 года.В Прикамье начался процесс приема заявлений от жен участников специальной военной операции русских вооруженных сил на Украине для получения выплат на рождение ребенка.
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