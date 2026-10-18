В современном динамичном мире бизнеса, где скорость, надежность и масштабируемость являются ключевыми факторами успеха, выбор правильной IT-инфраструктуры становится критически важным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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