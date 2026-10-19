В Тамбове продолжается осенний месячник по благоустройству и подготовке городских территорий к зиме. В минувшие выходные в областном центре прошло более 80 субботников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Токарёвском окр...
- ВТ Павел Моисеев нав...
- В Тамбове осудят ...
О.КАК!!! при сесесре в субботу бвл только Один субботник, а тут за Одну субботу провели 80 субботников... А говорит, что Россия в 80 раз Круче какой-то совдепии