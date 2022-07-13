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За русский язык замолвите слово

За русский язык замолвите слово

Одним из важнейших шагов по сохранению национального достоинства должна стать забота о сохранении собственного языка.

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