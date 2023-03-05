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Алеша Пилко: «Джереми Руа благодарен за шанс «Витязю», мы здесь и останемся – это однозначно. Дальше посмотрим на будущее команды»

Агент Алеша Пилко высказался о будущем Джереми Руа. – Многие менеджеры КХЛ считают Джереми Руа лучшим защитником в КХЛ.

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