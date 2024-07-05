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  • Модест
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"Зенит" предложил "Спартаку" двух игроков для трансфера Соболева

"Зенит" предложил "Спартаку" двух игроков для трансфера Соболева

Футбольный клуб "Спартак" продолжает обсуждать возможный трансфер Александра Соболева. По данным источников, петербургский "Зенит" предложил включить в сделку одного из своих игроков - либо нападающего Ивана Сергеева, либо полузащитника Александра Коваленко.

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