"Зенит" предложил "Спартаку" двух игроков для трансфера Соболева

Футбольный клуб "Спартак" продолжает обсуждать возможный трансфер Александра Соболева. По данным источников, петербургский "Зенит" предложил включить в сделку одного из своих игроков - либо нападающего Ивана Сергеева, либо полузащитника Александра Коваленко.
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