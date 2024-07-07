Политика как он...
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Политика как она есть

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Как генерал американской морской пехоты внезапно умер

Как генерал американской морской пехоты внезапно умер

Испытал любовь к украине, несовместимую с жизньюНа днях из официальных американских источников стало известно, что «тело 59-летнего генерала морской пехоты США Уильяма Ф.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А по большому счету ну какая мне разница где, что и как с ним... А что у нас в информационном пространстве? Ложь сплошная от власти и ни каких сводок... Насколько в России провальны информационные агентства, политические программы это шоу по отмыванию народных денег и что самое главное не маленьких, постоянно сборище жидомасонов, и представителей бывших республик, а что нет наших специалистов? Да если в СССР не говорили всей правды, то сейчас одна фейковая помойка со всех СМИ, ТВ, об интернете вообще молчу... Как не вспомнишь Левитана и его сводки, в которые народ верил... А сейчас можно всех собрать из СМИ и отправить за фейки в Сибирь на трудотерапию.... А с такими передовиками, как Эрнст уже похоронили все лучшее на ТВ....
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