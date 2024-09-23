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Получил электронную повестку? Надо идти в военкомат. В Ростовской области новобранцы получат электронные уведомления на службу в армии

Получил электронную повестку? Надо идти в военкомат. В Ростовской области новобранцы получат электронные уведомления на службу в армии

Рассылка электронных повесток, напоминающих о срочной службе начнётся уже осенью этого года. Призывникам не следует расслабляться.

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