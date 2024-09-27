Представитель Республиканской партии, кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на встрече с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским в башне Trump Tower в Нью-Йорке заявил, что в случае победы на выборах урегулирует конфликт на Украине ещё до своей инаугурации.
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