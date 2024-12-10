БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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И.о. премьера Абхазии попросил Мишустина возобновить социальные выплаты

И.о. премьера Абхазии попросил Мишустина возобновить социальные выплаты

Исполняющий обязанности премьер-​министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике.

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Комментарии
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Traveller
Абхазия маленькая, все друг друга знают. Знают и тех, кто ДОБИЛСЯ такого положения дел. Стрясите финансирование с них.
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17 час.
ШКИПЕР
А что нормально ! Мы вам будем показывать фигу и лить на вас говно, но деньги нам вы обязаны платить .
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14 час.

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