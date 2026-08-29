Генпрокуратура Украины расследует взрывы на складе под Киевом

Офис генерального прокурора Украины расследует взрывы на предполагаемом военном складе под Киевом. По информации СМИ, инцидент вызвал сильный пожар возле Житомирской трассы.
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