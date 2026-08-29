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Царьград

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Генпрокуратура Украины расследует взрывы на складе под Киевом

Генпрокуратура Украины расследует взрывы на складе под Киевом

Офис генерального прокурора Украины расследует взрывы на предполагаемом военном складе под Киевом. По информации СМИ, инцидент вызвал сильный пожар возле Житомирской трассы.

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