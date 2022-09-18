В Самарской области полицейские провели профилактические беседы с родителями, направленные на обеспечение детской безопасности

В Самарской области полицейские провели профилактические беседы с родителями, направленные на обеспечение детской безопасности

В целях обеспечения детской безопасности на территории региона полицейские Самарской области регулярно проводят профилактические беседы с родителями юных жителей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх