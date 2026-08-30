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Мировое обозрение

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В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Над Харьковом снова прогремел взрыв. Украинские СМИ сообщают об этом без подробностей — пока известно лишь, что в момент ЧП в Харьковской области действовала воздушная тревога.

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