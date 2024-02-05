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СБЕЖАТЬ ИЗ МАТРИЦЫ? СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ

СБЕЖАТЬ ИЗ МАТРИЦЫ? СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ

 — так живет большинство людей: они заставляют себя просыпаться по утрам, одеваться, ехать на работу, возвращаться домой около 8 часов, смотреть телевизор и ложиться спать, только для того, чтобы повторить то же самое на следующий день.

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