СБЕЖАТЬ ИЗ МАТРИЦЫ? СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ

— так живет большинство людей: они заставляют себя просыпаться по утрам, одеваться, ехать на работу, возвращаться домой около 8 часов, смотреть телевизор и ложиться спать, только для того, чтобы повторить то же самое на следующий день.
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