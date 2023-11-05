Завершающий элемент госиспытаний: атомный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск МБР «Булава»

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря.
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