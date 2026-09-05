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Суть Событий

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У «Алисы AI» могут появиться "расширенные права" в отношении наших гаджетов

У «Алисы AI» могут появиться "расширенные права" в отношении наших гаджетов

ИИ-ассистенту "Яндекса" "Алиса AI" могут предоставить дополнительные расширенные права, в том числе доступ к системным функциям и другим приложениям на телефоне.

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