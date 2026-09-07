Ворота в Республику Алтай: Горно-Алтайск отметил свое 202-летие

В минувшие выходные Горно-Алтайск отметил свой 202-й день рождения. В честь этой знаменательной даты в столице Республики Алтай развернулась насыщенная программа с торжественными мероприятиями, концертами и встречами, к которой присоединились как местные жители, так и гости города.
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