Ворота в Республику Алтай: Горно-Алтайск отметил свое 202-летие

В минувшие выходные Горно-Алтайск отметил свой 202-й день рождения. В честь этой знаменательной даты в столице Республики Алтай развернулась насыщенная программа с торжественными мероприятиями, концертами и встречами, к которой присоединились как местные жители, так и гости города.