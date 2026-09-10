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Павлюченко: «Я вырос на турнире «Кожаный мяч»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие в церемонии открытия «Кожаного мяча — Школьной футбольной лиги» по мини-футболу в Лужниках.

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