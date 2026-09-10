Павлюченко: «Я вырос на турнире «Кожаный мяч»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие в церемонии открытия «Кожаного мяча — Школьной футбольной лиги» по мини-футболу в Лужниках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым