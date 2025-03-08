Бойтесь преклоняющихся перед американским традиционализмом

Валерий Евстафьев

Уважаемая Ирина, я не религиозный фанатик и не пропагандирую религию ни в каком контексте: речь идет о СВЕТСКОЙ морали, которая должна, по моему мнению, основываться на божественной морали, не касающейся отправления культовых обрядов и церковной службы. Перечислены абсолютно светские пункты, без которых жить дальше и уважать себя, как российское общество, обществу невозможно. СССР растерял свою честность и порядочность с уходом их носителей, воспитанных в божественной морали и социальной справедливости. Но успел показать несокрушимую силу духа советского человека в котором божественная мораль прекрасно сочеталась с социальной справедливостью в 1943-1953 гг. Как Вы правильно заметили: материализм проник в каждую церковь, соблазняя и прихожан и пастырей золотым тельцом, поэтому он должен уйти в тень нашей единой морали и появляться на свет, когда вопросы морали решены, осталось подвести под них экономику и эффективность. Вас никто не заставит ходить в учреждения культа, но мы все должны: не убивать, не врать, не воровать, обходиться с людьми так , как хотим, чтобы обходились с нами и пр., там я всё написал. А Вы снова и снова заладили свою атеистическую пластинку не вдаваясь в исключительно моральную суть предложения. Поздравляю Вас с Международным Женским Днём 8 марта, желаю Любви, счастья, здоровья, радости и успехов во всех Ваших делах! 🌷🌷🌷