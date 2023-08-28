Служба Аналитической Информации https://t.me/vestnikgeopolitiki Так называемые «свободные» российские СМИ — это неприкрытый рупор «пятой колонны», ее главное оружие против стабильности в России.
Яндекс и Дзен- идеологические диверсии против России
Комментарии
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Андрей
Так оно и есть.И с этим немедленно надо решать самым жёстким образом.
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9 час.
Вик Норд
Я уж лет десять,а то и больше утверждаю,что Яндекс,и его детище Дзен русофобская,фашисто-бандеровская,антисоветская дрянь(!!!),были надежды со сменой руководства,но это была смена декораций...,когда им яйца прищемят,просто не знаю... ,похоже на чьё то покровительство,возмущению предела нет!
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51 мин.
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