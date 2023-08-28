Яндекс и Дзен- идеологические диверсии против России

Так оно и есть.И с этим немедленно надо решать самым жёстким образом.

Вик Норд

Я уж лет десять,а то и больше утверждаю,что Яндекс,и его детище Дзен русофобская,фашисто-бандеровская,антисоветская дрянь(!!!),были надежды со сменой руководства,но это была смена декораций...,когда им яйца прищемят,просто не знаю... ,похоже на чьё то покровительство,возмущению предела нет!