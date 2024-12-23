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Инвестпрограмма “Газпрома” на 2025 год - основные события 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, состоится совет директоров “Газпрома”. В повестке вопрос “о предварительных итогах работы ПАО «Газпром» в 2024 году, проектах инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) общества на 2025 год и прогнозе по 2027 год”.

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