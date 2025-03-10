Театр абсурда
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Театр абсурда

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Общие выводы из беспредела в Сирии и на Украине

Массовая резня в Сирии, устроенная боевиками, которые присвоили себе статус государственных институтов — это, по сути, повторение Украины в реалиях Ближнего Востока.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Лично я лишь ОДИН, положительный для нас, урок из сирийской ситуации вижу. Она ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт &quot;ЗАМОРОЖЕН&quot; ! Многие &quot;доброхоты&quot; хотят ещё и украинский конфликт &quot;заморозить&quot;, а нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - вот Сирия и ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! Мы это ВСЕГДА,в принципе, подозревали - но теперь это стало очевидно именно ВСЕМУ МИРУ !!!
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15 час.
Alex Nемо
Автор забыл в эту связку поставить Таджикистан.  В 1990 там отрабатывалась эта схема. Точно также снесли законного президента. Ну а что последовало после этого уже история - общий итог 2,2 миллиона русскоязычных беженцев из Таджикистана по всему миру, по меньшей мере 200 тысяч пропавших без вести русских и русскоговорящих. Так что, те кто не учит историю - всегда станет её жертвой, если вовремя не сделает выводов... Видимо в России сейчас раскручивается попытка провести ту же самую постановку с помощью мигрантов. Уже есть сигналы о создании ими вооружённых(!!!) &quot;дружин&quot; для защиты от русских и правоохранителей. Следующим будет требование о создании их собственных национальных территорий внутри России... А в Москве разного уровня депутаты и чиновники продолжают верещать о &quot;ценности и необходимости&quot; этого сброда в России! - Я уже множество раз говорил - если не остановить этот бред сейчас, потом прольются реки русской (татарской, бурятской, мордовской и ещё 190-та коренных народов России) крови и не факт что Россия уцелеет!
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Полностью с вами согласен,но верховный не слышит!
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9 час.
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