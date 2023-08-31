ИЗВЕСТИЯ iz

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Свыше 1 млн россиян зарегистрировались для участия в ДЭГ

Свыше 1 млн россиян зарегистрировались для участия в ДЭГ

Число зарегистрированных для участия в дистанционном электронном голосовании россиян перевалило за 1 млн человек, сообщил «Известиям» председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Олег Артамонов.

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