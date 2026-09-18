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Более 1 млн избирателей выбрали электронное голосование на выборах в Москве

Более 1 млн избирателей выбрали электронное голосование на выборах в Москве

Жители столицы отдают голоса при помощи терминалов на избирательных участках столицы и онлайнБолее миллиона жителей Москве на выборах в Госдуму выбрали электронный формат голосования в первые часы: при помощи терминалов на избирательных участках столицы и онлайн.

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