Более 1 млн избирателей выбрали электронное голосование на выборах в Москве

Жители столицы отдают голоса при помощи терминалов на избирательных участках столицы и онлайнБолее миллиона жителей Москве на выборах в Госдуму выбрали электронный формат голосования в первые часы: при помощи терминалов на избирательных участках столицы и онлайн.