Первый человек с чипом Neuralink в голове научился управлять курсором силой мысли

Прошлый месяц компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) завершила сообщением об удачной имплантации чипа в мозг человека, и к настоящему времени он не только полностью восстановился после операции, но и начал управлять курсором на экране компьютера при помощи электронного импланта.