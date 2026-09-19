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Заточенная только на теракты украинская разведка прохлопала стратегический прорыв РФ

Заточенная только на теракты украинская разведка прохлопала стратегический прорыв РФ

То, что массовое применение Россией реактивных дронов началось резко и неожиданно, а ПВО в Киеве оказалась бессильна, свидетельствует о некомпетентности разведки Украины.

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