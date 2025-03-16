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Грань между лихачеством и спортом: дрифтерам грозит уголовная ответственность

Пересесть из салона автомобиля в тюремную камеру могут любители дрифта. Первый прецедент уже есть в Саратовской области, фигурантом уголовного дела стал парень, выполнявший трюки на легковушке посреди оживленного перекрестка.

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