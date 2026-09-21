Казахстан нарастил экспорт нефти в Новороссийск на 27% за месяц

Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу «КазТрансОйл» предоставил Sputnik Казахстан данные об экспортных поставках сырья за август.
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