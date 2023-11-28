Семья из Свердловской области засудила детсад за ЧП с ребенком в туалете

Четырехлетняя девочка получила сотрясение мозга, поскользнувшись в туалетной комнате. Суд оценил ее страдания в 40 тысяч рублейВ городе Кировграде Свердловской области суд взыскал с детского сада 40 тысяч рублей в пользу четырёхгодовалой воспитанницы.