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Царьград

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Семья из Свердловской области засудила детсад за ЧП с ребенком в туалете

Семья из Свердловской области засудила детсад за ЧП с ребенком в туалете

Четырехлетняя девочка получила сотрясение мозга, поскользнувшись в туалетной комнате. Суд оценил ее страдания в 40 тысяч рублейВ городе Кировграде Свердловской области суд взыскал с детского сада 40 тысяч рублей в пользу четырёхгодовалой воспитанницы.

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