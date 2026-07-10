Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лавров: Россия исчерпала веру в желание Запада договариваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Мапуту по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш заявил, что российская сторона окончательно исчерпала свой запас веры в наличие у западных стран желания договариваться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
А раньше что??? не понятно было..что запад только и делал..ЧТО ЛГАЛ????..ТОЛЬКО ДО НАШИХ ДОШЛО????А раньше почему верили????Разве запад не ЛГАЛ???
Ответить
4 н.