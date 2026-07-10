Лавров: Россия исчерпала веру в желание Запада договариваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Мапуту по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш заявил, что российская сторона окончательно исчерпала свой запас веры в наличие у западных стран желания договариваться.
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