В Белгородской области ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Белгородской области из-за крайне сложной обстановки, сложившейся на фоне ежедневных обстрелов со стороны киевского режима, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков 14 августа, обращаясь к жителям в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии