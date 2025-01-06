ИМЭМО РАН: поддержка Киева международными фондами превысила $300 млрд

США, Евросоюз, МВФ (Международный валютный фонд), правительства отдельных государств, компании, частные лица и фонды в 2022 - 2024 годах передали Украине $300 млрд финансовой помощи, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на подсчеты сотрудников ИМЭМО РАН (Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.