На Украине не могут однозначно оценить сложившуюся в стране ситуацию

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука» — писал века назад известный баснописец Крылов, как будто предвидя те события, которые сегодня разворачиваются на территории современной Украины.
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