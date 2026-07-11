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На Украине не могут однозначно оценить сложившуюся в стране ситуацию

На Украине не могут однозначно оценить сложившуюся в стране ситуацию

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука» — писал века назад известный баснописец Крылов, как будто предвидя те события, которые сегодня разворачиваются на территории современной Украины.

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