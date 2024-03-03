Судья не засчитал 3-й гол «Реала» «Валенсии», дав финальный свисток чуть раньше, а затем удалил Беллингема

В конце матча чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» (2:2) случился громкий скандал. В компенсированное время, на 90+9-й минуте, футболист «Реала» Браим Диас выполнил навесную передачу в штрафную и Джуд Беллингем нанес точный удар головой.