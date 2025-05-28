В МИД обвинили Украину в попытках избежать прямого диалога с Россией

Украина стремится избежать прямого диалога с Россией. Киев пытается втянуть в переговорный формат европейские страны, чтобы сорвать возможность дипломатического урегулирования конфликта, об этом заявил посол … .
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