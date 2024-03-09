Почему-то они думают, что для вступления в ЕС достаточно просто «сделать выбор» – в Армении активно обсуждается идея вступления в Евросоюз.
Армения решила вступить в ЕС
Комментарии
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Natalija Osminina
А насчет ЕС. Во-первых, Армения ЕС не нужна. Её туда никогда бы и не взяли. Во-вторых, ЕС в след. году уже не будет.
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1 д.
МБ
Максим Буров
Естественно, я и не оспариваю этот факт, просто насмехаюсь в последнее время над подобными новостями из Армении. :)
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1 д.
Natalija Osminina
Безумие, не иначе. Рубить сук, на котором столетиями сидели.
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1 д.
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