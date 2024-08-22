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Парламентская газета

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Сенатор Волошин: Американские наемники станут «обменным фондом» для РФ

Сенатор Волошин: Американские наемники станут «обменным фондом» для РФ

Бойцы из американских частных военных компаний станут «хорошим обменным фондом» после того, как попадут в плен в ходе боестолкновений в Курской области или какой-либо другой точке в зоне проведения спецоперации, где они появятся.

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