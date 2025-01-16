YNJ: Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем

Геннадий Бережнов

Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем и автор считает, что это так и есть? Трамп в своём уме и гораздо опаснее Спотыкача. Его задача вернуть лидерство США и с этим мы столкнёмся. Арестована наша нефть и что, где наше требование. А он видит как мы себя ведём и будет давить!