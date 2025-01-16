Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Если молдаване по пояс деревянные, еще по корабельной службе в 80-е годы помню, то румыны деревянные по пятки от маку...В Румынии предлож...
  • Абонемент Всчастье
    чо воздух-то гонять, как наторгуют, то и скушаем, а кто не скушает - сядет.Странные новости ...
  • alik3456 Джексон
    Ларису Ивановну хочу...Приезжую "Ларису"...

YNJ: Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем

YNJ: Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем

Избранный президент США Дональд Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем. Об этом пишет Yahoo News Japan.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем и автор считает, что это так и есть? Трамп в своём уме и гораздо опаснее Спотыкача. Его задача вернуть лидерство США и с этим мы столкнёмся. Арестована наша нефть и что, где наше требование. А он видит как мы себя ведём и будет давить!
Ответить
15 час.
АБ
Алексей Белоусов
Таких друзей за х-й и в музей...
Ответить
15 час.
Ольга Коннова
Не надо требовать! Надо американские базы в Сирии разнести руками курдов хохлятским оружием английского производства ! Глядишь и Эрдоган от амеров отвернется! Будет беречь турецкий поток, как Зеницу ока!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх