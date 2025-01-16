Избранный президент США Дональд Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем. Об этом пишет Yahoo News Japan.
YNJ: Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем и автор считает, что это так и есть? Трамп в своём уме и гораздо опаснее Спотыкача. Его задача вернуть лидерство США и с этим мы столкнёмся. Арестована наша нефть и что, где наше требование. А он видит как мы себя ведём и будет давить!
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15 час.
АБ
Алексей Белоусов
Таких друзей за х-й и в музей...
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15 час.
Ольга Коннова
Не надо требовать! Надо американские базы в Сирии разнести руками курдов хохлятским оружием английского производства ! Глядишь и Эрдоган от амеров отвернется! Будет беречь турецкий поток, как Зеницу ока!
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13 час.
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