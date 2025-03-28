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Владивостокцев предупредили о пробках в пригороде

Владивостокцев предупредили о пробках в пригороде

30 марта во Владивостоке на автомобильной парковке спортивного комплекса Фетисов Арена состоится празднование Ураза-байрама и пройдет коллективная молитва мусульман, находящихся на территории Приморского края.

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