Владивостокцев предупредили о пробках в пригороде

30 марта во Владивостоке на автомобильной парковке спортивного комплекса Фетисов Арена состоится празднование Ураза-байрама и пройдет коллективная молитва мусульман, находящихся на территории Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии