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Царьград

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Криминальный Сочи. На чём годами зарабатывали вице-мэры, и чем закончил глава города?

Криминальный Сочи. На чём годами зарабатывали вице-мэры, и чем закончил глава города?

Мещанский районный суд Москвы 5 октября приговорил бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей.

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