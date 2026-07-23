Армия России освободила Белицкое в ДНР, — Минобороны (КАРТА)

Армия России освободила Белицкое в ДНР, сообщает Минобороны. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» в результате решительного штурма выбили противника из населённого пункта и закрепились в нём.
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