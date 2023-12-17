Легендарный боксер Холифилд: Фьюри не так уж хорош на ближней дистанции

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд считает, что украинский боксер Александр Усик в бою с Тайсоном Фьюри может воспользоваться тем, что британец уже не так хорош на ближней дистанции, передает "Советский спорт" со ссылкой на DAZN.
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