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Легендарный боксер Холифилд: Фьюри не так уж хорош на ближней дистанции

Легендарный боксер Холифилд: Фьюри не так уж хорош на ближней дистанции

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд считает, что украинский боксер Александр Усик в бою с Тайсоном Фьюри может воспользоваться тем, что британец уже не так хорош на ближней дистанции, передает "Советский спорт" со ссылкой на DAZN.

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