Роналду высказался о соперничестве с Ямалем: "Мы из разных поколений"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о соперничестве с нападающим испанской национальной команды Ламином Ямалем в преддверии их очного матча в финале Лиги наций, который состоится в воскресенье, 8 июня.
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