Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Фронт надо срочно выправлять»: полковник в отставке Баранец оценил возвращение «генерала Армагеддона» Суровикина в Москву

«Фронт надо срочно выправлять»: полковник в отставке Баранец оценил возвращение «генерала Армагеддона» Суровикина в Москву

Находившийся в «зарубежной командировке» военноначальник этой осенью, по сообщениям источников, вернулся в столицу РФ из Алжира и даже уже прошёл военно-врачебную комиссию.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Чужестранка
Чужестранка

Такое впечатление, что в российской армии кроме Суровикина, никто больше ничего не может! Хороший генерал, вызывает большое уважение за свои дела, но там есть и другие герои, которые все эти годы доблестно воюют! Не знаю даже какая цель у этой шумихи, но опасаюсь за Суровикина, за его жизнь. Практика показала, что наши доблестные органы охранять своих лидеров не очень умеют. Сколько уже погибло!

Профиль пользователя Гулька
Гулька

Боевой генерал Попов тоже должен вернуться в строй! А вот всяких ивановых с компанией из МО давно пора расстрелять за измену родине.