«Фронт надо срочно выправлять»: полковник в отставке Баранец оценил возвращение «генерала Армагеддона» Суровикина в Москву

Находившийся в «зарубежной командировке» военноначальник этой осенью, по сообщениям источников, вернулся в столицу РФ из Алжира и даже уже прошёл военно-врачебную комиссию.
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Такое впечатление, что в российской армии кроме Суровикина, никто больше ничего не может! Хороший генерал, вызывает большое уважение за свои дела, но там есть и другие герои, которые все эти годы доблестно воюют! Не знаю даже какая цель у этой шумихи, но опасаюсь за Суровикина, за его жизнь. Практика показала, что наши доблестные органы охранять своих лидеров не очень умеют. Сколько уже погибло!
Да хватит уже про Суровикина, кто раскручивает эту тему. В чём он прославился? В том, что сдал без единого выстрела Херсон. Или вот Попов, так он участвовал в хищении.
Эдак и Спартака могут выпустить. Талантов то мало на СВО, приписок много.
Вот здесь целиком и полностью разделяю мнение автора: "....Половник в отставке и военный обозревать «Комсомольской правды» Виктор Баранец..."
Боевой генерал Попов тоже должен вернуться в строй! А вот всяких ивановых с компанией из МО давно пора расстрелять за измену родине.
Еще бы Попова вернуть их заключения, да Пригожина с Уткиным воскресить!