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Регионы России

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В Москву доставлен 15-летний подросток с тяжелыми травмами после нападения медведя в Алтайском крае

В Москву доставлен 15-летний подросток с тяжелыми травмами после нападения медведя в Алтайском крае

15-летнего подростка, пострадавшего от нападения медведя в Алтайском крае, доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве.

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