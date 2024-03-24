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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аскаров отбил 20 бросков и стал 1-й звездой игры с «Хендерсоном». Он выиграл 23-й матч в сезоне и делит 3-е место в АХЛ с Шеппардом

21-летний вратарь «Милуоки» отразил 20 бросков из 21 в матче АХЛ с «Хендерсоном» (2:1 Б) и был признан первой звездой игры.

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