Война, в которую никто не верит

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Виктор Михалев

Готовится большая провокация, если РФ зайдёт на Донбасс, то НАТО войдёт в Крым. Судя по массой агитации у РФ будет плохая репутация и грозит обоим потокам серверному и южному. Зачем нам нужен Донбасс? Если там есть граждане РФ то вывезти их и разместить у нас. Но входить в Донбасс никак нельзя. Нужно действовать на политическом и экономическом уровне. Нет дожидаться санкций, а вводить свои, никаких энергоресурсов. Пусть берут все из ЕС, это им быстрее позволит пройти интеграцию