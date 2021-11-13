Украинские военнослужащие с комплексами "Джавеллин" на параде в День Независимости Украины.
Война, в которую никто не верит
Комментарии
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Alex Imen
михаил дуванов
что ты имеешь. от этих потоков. зарплату миллера и рост цен в россиии?
Так уж устроено если цены на бирже растут, для нас тоже растут. Если падают, для населения все равно растут. Игра в одни ворота. Что на газ, что на бензин.
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3 час.
1
andmitry
Виктор Михалев
Готовится большая провокация, если РФ зайдёт на Донбасс, то НАТО войдёт в Крым. Судя по массой агитации у РФ будет плохая репутация и грозит обоим потокам серверному и южному. Зачем нам нужен Донбасс? Если там есть граждане РФ то вывезти их и разместить у нас. Но входить в Донбасс никак нельзя. Нужно действовать на политическом и экономическом уровне. Нет дожидаться санкций, а вводить свои, никаких энергоресурсов. Пусть берут все из ЕС, это им быстрее позволит пройти интеграцию
нато в крыму - глобальная ядерная война. Других вариантов не будет.
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3 час.
xoc CL
Виктор Михалев
Готовится большая провокация, если РФ зайдёт на Донбасс, то НАТО войдёт в Крым. Судя по массой агитации у РФ будет плохая репутация и грозит обоим потокам серверному и южному. Зачем нам нужен Донбасс? Если там есть граждане РФ то вывезти их и разместить у нас. Но входить в Донбасс никак нельзя. Нужно действовать на политическом и экономическом уровне. Нет дожидаться санкций, а вводить свои, никаких энергоресурсов. Пусть берут все из ЕС, это им быстрее позволит пройти интеграцию
Жильё своё отдай кому нибудь! Слабо? Тогда рот закрой! Это наши люди и они там живут поколениями, схуяли они должны куда-то переезжать? Ты что сукин сын земли Русские разбазариваешь!
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3 час.
1
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