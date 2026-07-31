Приметы на 1 августа: что можно и чего нельзя делать в этот день

1 августа в народном календаре — Макринин день. В этот день принято было отдыхать от работы. Хорошие приметы: что можно делать В старину в это время люди отправлялись в лес — начинался активный сбор грибов и ягод.
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